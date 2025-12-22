Milan-Como non si giocherà più a Perth Abodi | Si è gettato cuore oltre l' ostacolo con leggerezza – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 Si è buttato il cuore oltre l’ostacolo con una certa leggerezza probabilmente perché prima di parlarne per mesi, partendo dall’origine dell’idea forse bisognava partire dal soggetto finale che avrebbe dovuto dare le autorizzazioni o avrebbe dovuto opporre le condizioni e quindi recuperiamo, diciamo, questa partita che non era certamente persa ma comunque era lontana. Ho ricevuto anche messaggi da tifosi italiani in Australia, devo dire quindi c’era anche qualche segnale positivo quindi senza polemica assolutamente, con grande serenità, un po’ per stile, per costume, e un po’ perché ne abbiamo bisogno di questi tempi. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Milan-Como non si giocherà più a Perth
Leggi anche: Serie A, Milan-Como si giocherà a Perth con arbitri asiatici
Milan-Como non si giocherà più a Perth: «rischi finanziari, condizioni onerose e complicazioni dell'ultimo minuto. Simonelli. «Occasione persa» - A far saltare il progetto, le ulteriori condizioni, considerate inaccettabili, poste dalla Afc, la Federcalcio asiatica, che aveva già preteso la nomina di arbitri australiani ... msn.com
Clamoroso, Milan-Como non si giocherà più a Perth. Trattativa saltata, i motivi - Le condizioni poste dalla AFC, la confederazione asiatica che avrebbe ospitato la partita, non hanno permesso di arrivare a un sì ... msn.com
Serie A, Milan-Como non si giocherà a Perth: manca solo l’ufficialità - Como non si giocherà più a Perth, in Australia. ilsole24ore.com
Perché Milan-Como non si gioca a Perth dopo “richieste inaccettabili” e mesi di stucchevole telenovela - facebook.com facebook
Quando e dove si giocherà Milan-Como A San Siro, ma non subito. Due le date disponibili x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.