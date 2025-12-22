Milan-Como non si giocherà più a Perth Abodi | Si è gettato cuore oltre l' ostacolo con leggerezza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 Si è buttato il cuore oltre l’ostacolo con una certa leggerezza probabilmente perché prima di parlarne per mesi, partendo dall’origine dell’idea forse bisognava partire dal soggetto finale che avrebbe dovuto dare le autorizzazioni o avrebbe dovuto opporre le condizioni e quindi recuperiamo, diciamo, questa partita che non era certamente persa ma comunque era lontana. Ho ricevuto anche messaggi da tifosi italiani in Australia, devo dire quindi c’era anche qualche segnale positivo quindi senza polemica assolutamente, con grande serenità, un po’ per stile, per costume, e un po’ perché ne abbiamo bisogno di questi tempi. 🔗 Leggi su Open.online

Milan-Como non si giocherà più a Perth: «rischi finanziari, condizioni onerose e complicazioni dell'ultimo minuto. Simonelli. «Occasione persa» - A far saltare il progetto, le ulteriori condizioni, considerate inaccettabili, poste dalla Afc, la Federcalcio asiatica, che aveva già preteso la nomina di arbitri australiani