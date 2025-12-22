Quando sembrava ormai tutto definito, arriva la clamorosa retromarcia: Milan-Como, match valido per la ventiquattresima giornsta di Serie A, non si giocherà più in Australia, precisamente a Perth, come inizialmente stabilito allo scopo di promuovere il calcio italiano dall’altra parte del mondo. Il rifiuto definitivo è arrivato proprio dalla Lega che tanto aveva insistito per questo progetto. MILAN-COMO NON SI GIOCHERÀ IN AUSTRALIA: COME SI È ARRIVATI A QUESTA DECISIONE Soltanto pochi giorni fa, in occasione della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, a Riad, il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, aveva annunciato che Milan-Como si sarebbe giocata ufficialmente in Australia, assecondando la volontà della Federazione asiatica di designare un arbitro australiano per il match. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Milan-Como non si giocherà in Australia, dietrofront della Lega Serie A

Leggi anche: Milan-Como non si giocherà a Perth: dietrofront della Lega Serie A

Leggi anche: Serie A, Milan-Como si giocherà in Australia con arbitro asiatico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Serie A Milan-Como si giocherà in Australia con arbitro asiatico; Milan-Como arriva l' ufficialità | Si giocherà a Perth l' 8 febbraio; Serie A Milan-Como si giocherà a Perth con arbitri asiatici; Alla fine Milan-Como si giocherà a Perth e con un arbitro straniero | il ruolo di Simonelli.

Clamoroso, Milan-Como non si giocherà più a Perth. Trattativa saltata, i motivi - Le condizioni poste dalla AFC, la confederazione asiatica che avrebbe ospitato la partita, non hanno permesso di arrivare a un sì ... msn.com