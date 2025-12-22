Milan-Como non si giocherà in Australia. A poco meno di una settimana dall’annuncio dell’accordo trovato per disputare la sfida del prossimo 8 febbraio a Perth arriva il ribaltone, col clamoroso passo indietro della Lega Serie A. Soltanto quattro giorni fa, a margine di Napoli-Milan a Riad, il presidente Simonelli aveva annunciato di aver accettato le clausole poste dall’Afc sul direttore di gara asiatico, ma ora qualcosa è cambiato e con un vero e proprio colpo di scena il match non si giocherà in terra australiana a causa di “richieste inaccettabili da parte della confederazione asiatica”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Milan-Como non si giocherà in Australia a Perth, Simonelli: “Nuove richieste inaccettabili”

Leggi anche: Svolta Milan-Como, Simonelli: “Si giocherà l’8 febbraio a Perth. Gli arbitri saranno asiatici”

Leggi anche: Simonelli annuncia: «Milan Como si giocherà a Perth! Ho già parlato con Collina e…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie A Milan-Como si giocherà in Australia con arbitro asiatico; Milan-Como arriva l' ufficialità | Si giocherà a Perth l' 8 febbraio; Serie A Milan-Como si giocherà a Perth con arbitri asiatici; Alla fine Milan-Como si giocherà a Perth e con un arbitro straniero | il ruolo di Simonelli.

Milan-Como, niente Australia: i motivi del no (definitivo) alla trasferta a Perth - Como è saltata definitivamente: ecco i motivi del flop e le reazioni in Italia e a Perth. panorama.it