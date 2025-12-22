Milan-Como non si giocherà in Australia a Perth Simonelli | Nuove richieste inaccettabili
Milan-Como non si giocherà in Australia. A poco meno di una settimana dall’annuncio dell’accordo trovato per disputare la sfida del prossimo 8 febbraio a Perth arriva il ribaltone, col clamoroso passo indietro della Lega Serie A. Soltanto quattro giorni fa, a margine di Napoli-Milan a Riad, il presidente Simonelli aveva annunciato di aver accettato le clausole poste dall’Afc sul direttore di gara asiatico, ma ora qualcosa è cambiato e con un vero e proprio colpo di scena il match non si giocherà in terra australiana a causa di “richieste inaccettabili da parte della confederazione asiatica”. 🔗 Leggi su Parlami.eu
