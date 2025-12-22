Milan-Como non si giocherà a Perth | ufficiale il dietrofront
Alla fine Milan e Como non voleranno in Australia. La sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, inizialmente destinata a disputarsi a Perth nel weekend tra il 6 e l’8 febbraio, non si giocherà fuori dai confini nazionali. È arrivata l’ufficialità attraverso un comunicato congiunto della Lega Serie A e del Governo del Western Australia, che hanno messo fine a un progetto tanto ambizioso quanto complesso. L’idea era nata dall’indisponibilità di San Siro, impegnato per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e avrebbe rappresentato un evento senza precedenti: la prima partita di un campionato europeo disputata all’estero con punti in palio. 🔗 Leggi su Milanzone.it
