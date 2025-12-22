Milan-Como non si giocherà a Perth salta l’accordo per il match di Serie A in Australia

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Milan-Como, in programma il prossimo 8 febbraio, non si giocherà più a Perth. Salta così l'accordo per il match di Serie A in Australia. Il progetto è naufragato a causa delle rigide condizioni poste dalla Afc, la confederazione asiatica. Lo apprende l'Adnkronos da fonti vicine alla Lega Serie A.  In una nota congiunta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Perché Milan-Como si giocherà a Perth: la scelta di giocare una partita di Serie A in Australia

Leggi anche: Calcio, svolta storica: Milan-Como si giocherà in Australia allo stadio Optus di Perth

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Milan-Como arriva l' ufficialità | Si giocherà a Perth l' 8 febbraio; Milan Como Simonelli svela | Si giocherà a Perth! Ecco qual è la data ufficiale della sfida; Alla fine Milan-Como si giocherà a Perth e con un arbitro straniero | il ruolo di Simonelli; Serie A Milan-Como si giocherà a Perth con arbitri asiatici.

milan como giocher224 perthClamoroso, Milan-Como non si giocherà più a Perth. Trattativa saltata, i motivi - Le condizioni poste dalla AFC, la confederazione asiatica che avrebbe ospitato la partita, non hanno permesso di arrivare a un sì ... msn.com

milan como giocher224 perthSerie A, Milan-Como non si giocherà a Perth: manca solo l’ufficialità - Como non si giocherà più a Perth, in Australia. ilsole24ore.com

milan como giocher224 perthMilan-Como, clamoroso dietrofront: niente Perth, ecco perché si giocherà in Italia - La telenovela più seguita del momento ha un epilogo inaspettato, che sancisce il fallimento di portare la Serie A dall'altra parte del mondo. tuttosport.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.