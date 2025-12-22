Milan-Como non si giocherà a Perth salta l’accordo per il match di Serie A in Australia
(Adnkronos) – Milan-Como, in programma il prossimo 8 febbraio, non si giocherà più a Perth. Salta così l'accordo per il match di Serie A in Australia. Il progetto è naufragato a causa delle rigide condizioni poste dalla Afc, la confederazione asiatica. Lo apprende l'Adnkronos da fonti vicine alla Lega Serie A. In una nota congiunta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
