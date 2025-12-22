Milan-Como non si giocherà a Perth La Lega Serie A | richieste inaccettabili

Milano, 22 dicembre 2025 - Alla fine il campionato italiano resta in Italia. Milan-Como, in programma il prossimo 8 febbraio, non si giocherà più a Perth, in Australia. Il progetto è naufragato a causa delle rigide condizioni poste dalla Afc, la confederazione asiatica. Resta però il problema su dove e quando sarà giocata la partita, perché in quella data San Siro sarà occupato per l'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. probabilmente verrà giocata a Milano verso la metà di febbraio. Rischi finanziari. Milan-Como a Perth è saltata "a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

