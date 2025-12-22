Milan-Como non si giocherà a Perth | dietrofront della Lega Serie A

Milan-Como alla fine non si giocherà in Australia. La partita, in programma l'8 febbraio prossimo, era da settimane al centro di diverse polemiche e dopo l'annuncio del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli sembrava ormai cosa fatta. Invece no: a far saltare il progetto le ulteriori condizioni, considerate inaccettabili, poste dalla federazione australiana e la federcalcio asiatica, che aveva già preteso la nomina di arbitri australiani accettata dalla Lega Serie A. A breve è atteso un comunicato della Lega Calcio di Serie A. "Milan-Como si gioca a Perth come da programma. Collina mi ha dato grandi garanzie sugli arbitri asiatici.

