Milan-Como niente Australia | i motivi del no definitivo alla trasferta a Perth
Questa volta à definitivo ed ufficiale: la sfida di campionato tra Milan e Como in programma l’8 febbraio 2026 non si giocherà a Perth in Australia. Tutto saltato con tanto di comunicato congiunto tra la Lega Calcio Serie A e il Governo della Western Australia. Non si va dall’altra parte del mondo con piena soddisfazione di giocatori, allenatori e tifosi. Restano deluse le attese dei dirigenti dei due club che avevano accolto con favore l’opportunità, spalleggiati dalla Lega Calcio Serie A che per mesi ha lavorato al progetto sperando di essere la prima al mondo a spostare un match del proprio campionato all’estero. 🔗 Leggi su Panorama.it
