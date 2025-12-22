Milan Como in Australia salta! Clamoroso dietrofront e caso diplomatico | cosa è successo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

e perché il match non si disputerà a Perth. Il progetto di disputare  Milan-Como  in Australia è ufficialmente naufragato, trasformandosi in un caso diplomatico e sportivo che ha scosso i vertici del calcio italiano. La partita, inizialmente prevista per l’ 8 febbraio 2025  a Perth, non varcherà i confini nazionali a causa di ostacoli burocratici e finanziari insormontabili. Il dietrofront definitivo è giunto attraverso una nota congiunta della Lega Serie A e del governo del Western Australia, che ha chiarito come il match sia saltato « a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell’ultimo minuto ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

