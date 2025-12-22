Migranti 166 prelevati dalla Guardia Costiera

Dalla Guardia Costiera sono stati soccorsi 166 migranti. Sono in corso indagini per identificare eventuali scafisti e ricostruire la rotta seguita per arrivare in Sicilia.

Indagini in corso per identificare eventuali scafisti e la rotta seguita per raggiungere la Sicilia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, 166 prelevati dalla Guardia Costiera Leggi anche: Migranti, 64 prelevati dalla Guardia costiera Leggi anche: Salvati dalla Guardia Costiera 64 migranti sull'isola di Lampione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Guardia Costiera di Siracusa salva 166 migranti in mare, trasbordati ad Augusta - Una motovedetta ha raggiunto il barcone in difficoltà, a diverse decine di miglia dalle coste. siracusaoggi.it

Migranti, 166 persone soccorse dalla Guardia costiera di Siracusa - Una motovedetta della Capitaneria di Porto di Siracusa ha intercettato un barcone in difficoltà a diverse decine di miglia dalla costa, operando in condizioni meteomarine avverse. msn.com

Soccorso in mare, salvati 166 migranti dalla Capitaneria - Operazione di soccorso complessa nelle acque a sud- blogsicilia.it

La Life Support Emergency a Napoli,sbarcati 113 migranti https://nap.li/JbN5 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.