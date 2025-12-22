Michele Briamonte eletto socio dell’Accademia dell’Agricoltura di Torino

Michele Briamonte è stato eletto socio corrispondente dell’Accademia dell’Agricoltura di Torino. Presidente del Consorzio delle Residenze reali sabaude, porta con sé un’esperienza consolidata nel settore e un impegno verso la valorizzazione del patrimonio culturale e agricolo della regione. La sua nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle attività dell’Accademia e per il dialogo tra cultura e agricoltura.

L'Accademia dell'Agricoltura di Torino ha scelto Michele Briamonte, presidente del Consorzio delle Residenze reali sabaude, come nuovo socio corrispondente. La nomina arriva da una delle più antiche istituzioni culturali italiane, fondata nel 1785 da Vittorio Amedeo III e storicamente impegnata nella ricerca agronomica. L'ingresso di Briamonte consolida un rapporto già operativo con la Reggia di Venaria, nodo centrale del sistema museale sabaudo. Negli ultimi anni le due realtà hanno lavorato fianco a fianco su progetti dedicati in particolare ai giardini storici. Con questa scelta quindi l'Accademia punta a rafforzare il legame con le istituzioni scientifiche e culturali del territorio, sostenendo attività condivise su agricoltura, paesaggio e conservazione.

