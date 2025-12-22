Michaela Benthaus è la prima persona con disabilità a volare nello spazio
Michaela Benthaus è la prima persona con disabilità ad andare nello spazio. La ragazza in sedia a rotelle era a bordo del 16esimo viaggio turistico suborbitale di Blue Origin, la società fondata da Jeff Bezos. Benthaus ha avuto un incidente in mountain bike nel 2018 che le ha provocato una lesione al midollo spinale. «La mia vita è cambiata tantissimo e ho davvero capito quanto il mondo sia ancora inaccessibile», dice oggi al Corriere della Sera. Dieci minuti. Il suo volo nello spazio è durato dieci minuti. Il tempo necessario per superare la linea di Kármán (confine simbolico dello spazio) a 106 chilometri di altitudine e vivere l’emozione dell’assenza di gravità. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Michaela Benthaus è la prima persona con disabilità a volare nello spazio | VIDEO
Leggi anche: Michaela Benthaus, la prima astronauta disabile che andrà nello spazio: «Ma non voglio essere l’ultima»
Michaela Benthaus è la prima persona con disabilità a volare nello spazio | VIDEO.
Dimenticare la gravità: Michaela Benthaus è la prima persona paraplegica a volare nello spazio - 37 di Blue Origin ha completato il lancio e il recupero della capsula New Shepard nel deserto del Texas, portando in orbita suborbitale l'ingegnera tedesca dell'ESA Michaela Benthaus. repubblica.it
Michaela Benthaus: l’astronauta su sedia a rotelle - In queste ore, il nome di Michaela Benthaus è al centro dell’attenzione online, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. abruzzonews24.com
Blue Origin, prima persona in sedia a rotelle nello spazio - Il 20 dicembre, il razzo suborbitale New Shepard ha portato oltre la linea di Kármán Michaela Benthaus, pr ... tg24.sky.it
La Ragione. Hans Zimmer · Cornfield Chase. Un momento storico: la donna che vedete in questo video è Michaela Benthaus - 33 anni - ed è la prima astronauta in sedia a rotelle a volare nello spazio. Nel 16esimo volo turistico suborbitale di Blue Origin (di Je - facebook.com facebook
#michaelabenthaus è la prima #astronauta in #sediaarotelle a volare nello #spazio: «La Terra da qui è meravigliosa» VIDEO x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.