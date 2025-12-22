Michaela Benthaus è la prima persona con disabilità a volare nello spazio

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michaela Benthaus è la prima persona con disabilità ad andare nello spazio. La ragazza in sedia a rotelle era a bordo del 16esimo viaggio turistico suborbitale di Blue Origin, la società fondata da Jeff Bezos. Benthaus ha avuto un incidente in mountain bike nel 2018 che le ha provocato una lesione al midollo spinale. «La mia vita è cambiata tantissimo e ho davvero capito quanto il mondo sia ancora inaccessibile», dice oggi al Corriere della Sera. Dieci minuti. Il suo volo nello spazio è durato dieci minuti. Il tempo necessario per superare la linea di Kármán (confine simbolico dello spazio) a 106 chilometri di altitudine e vivere l’emozione dell’assenza di gravità. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

