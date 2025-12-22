Michael Bolton la battaglia contro il glioblastoma non è finita Le figlie del cantante | ecco come sta davvero

La voce di Michael Bolton ha attraversato generazioni con pezzi indimenticabili come ‘When a man loves a woman’ e ‘Love is a wonderful thing’. Oggi, a parlare per lui, sono le figlie. E il messaggio è chiaro: la battaglia contro il glioblastoma continua, ma con segnali incoraggianti. Bolton è affetto dalla stessa forma grave del tumore cerebrale contro il quale sta combattendo anche l’ex campione di basket Jason Collins e che ha stroncato la scrittrice Sophie Kinsella. Ecco cosa sappiamo. Come sta oggi Michael Bolton. Il cantante, 72 anni, ha scoperto di avere una rara e aggressiva forma di tumore al cervello nel dicembre 2023, dopo un intervento d’urgenza che ha permesso ai medici di rimuovere completamente la massa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

