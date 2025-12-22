Mia figlia non vuole coprirsi anche se fa freddo | potrebbe ammalarsi?

Quando le temperature si abbassano, è normale preoccuparsi per la salute dei propri figli. La questione se coprirsi o meno durante i freddi mesi è spesso fonte di dubbi per i genitori. In questo articolo, analizzeremo le ragioni per cui i bambini potrebbero preferire non indossare abiti caldi e come proteggerli adeguatamente senza rischiare che si ammalino.

Salve dottoressa, abito con la mia famiglia in collina e quindi ora comincia a far freddo, soprattutto la mattina e quando cala il sole. Il problema è che la mia bambina di 2 anni da qualche settimana si rifiuta di indossare sciarpa e cappello, anche quando fuori le temperature sono basse. Abbiamo provato a farle scegliere diversi modelli ma niente da fare, sembra proprio non avvertire freddo! Quanto è davvero rischioso uscire senza accessori invernali, anche per pochi minuti? A volte non vuole neanche allacciarsi la giacca! Grazie se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

