Mi è caduto un giocattolo sul balcone ma è una truffa | così la 70enne ha messo in fuga la finta colf

" È caduto un gioco sul suo balcone, mi fa entrare? ". Con questa scusa una giovane donna ha tentato di derubare una 70enne nel quartiere La LoggiaVilla Bonelli di Roma, ma la signora è riuscita a sventare il colpo. L’episodio si è verificato martedì 16 dicembre, intorno alle 11.30, in un palazzo di via Benucci. Il tentativo di truffa. La presunta ladra si sarebbe presentata come la colf della vicina del secondo piano, con modi cordiali e un sorriso rassicurante. Dietro questa maschera di “ persona perbene ”, però, si celava un probabile tentativo di truffa ai danni di un’anziana residente. La vittima, era appena uscita per fare la spesa quando, al suo rientro, è stata fermata all’ingresso del palazzo da una ragazza italiana, ben vestita e dall’atteggiamento disinvolto, con un marcato accento romano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

