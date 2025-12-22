Metroid Prime 4 | Beyond recensione | un buon gioco per una saga che meriterebbe anche il cinema o la TV
Abbiamo viaggiato con Samus Aran nel mondo di gioco di Metroid Prime 4: Beyond. Buon titolo di una saga che vorremmo vedere anche al cinema o in TV. Correva l'ottobre del 2007 e sull'ormai leggendaria ed epocale Wii arrivava il terzo capitolo, Metroid Prime 3: Corruption, di una saga partita nel 2002 su Nintendo GameCube. Chiaramente le radici della franchise affondavano molto di più nel tempo, al 1986 per l'esattezza, a quando sul Famicom Dick System, una periferica per quello che da noi sarebbe diventato celebre col nome di NES, arrivava il primo appuntamento di una saga prodotta da Gunpei Yokoi, una delle figure più importanti nella storia di Nintendo dato che si deve a lui la nascita di prodotti come i Game & Watch e, soprattutto, il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Metroid Prime 4: Beyond, la recensione del ritorno di Samus
Leggi anche: Metroid prime 4 oltre la recensione ritorno alla caccia ai nemici
Metroid Prime 4 Beyond, la recensione: il non-sequel; I fan hanno trovato più di 30 minuti di dialoghi tagliati in Metroid Prime 4; Metroid Prime 4: Beyond | Recensione; Metroid Prime 4: Beyond è in offerta su Amazon, il prezzo cala fino al suo (primo) minimo storico.
Metroid Prime 4: Beyond, recensione: un buon gioco per una saga che meriterebbe anche il cinema o la TV - Metroid Prime 4: Beyond deve fare i conti con un passato pesantissimo, ma, al netto di qualche difetto d'impostazione, è comunque un buon titolo ... movieplayer.it
Metroid Prime 4: Beyond, Samus ritorna in grande spolvero su Nintendo Switch 2 - Tempo di lettura 9 minutiClicca e condividi l'articoloMetroid Prime 4: Beyond è il primo incredibile episodio della saga ad atterrare sulla nuovissima piattaforma di Nintendo, la Switch 2. osservatoreitalia.eu
Metroid Prime 4 Beyond Recensione - Metroid Prime 4: Beyond si conferma come uno dei titoli più importanti e rappresentativi del catalogo Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 ... italiatopgames.it
Metroid Prime 4 Beyond Recensione: il grande ritorno di Samus
Crossover Universo Nerd. . METROID PRIME 4: BEYOND è l’ultimo titolo della saga fps di Nintendo, vediamo il nostro @longx93 che cos’ha da dirci! #nintendo #nintendoswitch2 #metroid #metroidprime4 #gaming #videogames - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.