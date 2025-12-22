Metroid Prime 4 | Beyond recensione | un buon gioco per una saga che meriterebbe anche il cinema o la TV

Abbiamo viaggiato con Samus Aran nel mondo di gioco di Metroid Prime 4: Beyond. Buon titolo di una saga che vorremmo vedere anche al cinema o in TV. Correva l'ottobre del 2007 e sull'ormai leggendaria ed epocale Wii arrivava il terzo capitolo, Metroid Prime 3: Corruption, di una saga partita nel 2002 su Nintendo GameCube. Chiaramente le radici della franchise affondavano molto di più nel tempo, al 1986 per l'esattezza, a quando sul Famicom Dick System, una periferica per quello che da noi sarebbe diventato celebre col nome di NES, arrivava il primo appuntamento di una saga prodotta da Gunpei Yokoi, una delle figure più importanti nella storia di Nintendo dato che si deve a lui la nascita di prodotti come i Game & Watch e, soprattutto, il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

