Il meteo nella settimana di Natale a Viterbo e nel resto del Lazio. “Perturbazione in arrivo con piogge e rovesci fino alla vigilia, neve in Appennino ma migliora dal 25 dicembre”: afferma l'esperto di 3bmeteo Lorenzo Badellino.Previsioni meteo 22 e 23 dicembreUna perturbazione atlantica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Meteo Natale 2025 a Viterbo e nel Lazio: pioggia fino alla vigilia, poi migliora. Le previsioni

Leggi anche: Meteo a Roma, torna la pioggia fino alla vigilia di Natale. Le previsioni

Leggi anche: Previsioni meteo Roma e Lazio 15 e 16 novembre: bel tempo nel weeekend poi pioggia, temporali e freddo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 dicembre; Meteo Latina: “Tempo stabile nel week end. Torna la pioggia nella settimana di Natale”; Previsioni meteo del 12 dicembre 2025; Meteo Lazio. Tempo stabile e anticiclonico nel weekend. Graduale peggioramento e ritorno delle piogge nella settimana di Natale.

Meteo Natale e Vigilia: le previsioni tra neve, freddo e pioggia - L'aria gelida russa porterà neve e pioggia sull'Italia tra la Vigilia e il 26 dicembre. 105.net