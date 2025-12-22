Meteo Natale 2025 a Viterbo e nel Lazio | pioggia fino alla vigilia poi migliora Le previsioni
Il meteo nella settimana di Natale a Viterbo e nel resto del Lazio. “Perturbazione in arrivo con piogge e rovesci fino alla vigilia, neve in Appennino ma migliora dal 25 dicembre”: afferma l'esperto di 3bmeteo Lorenzo Badellino.Previsioni meteo 22 e 23 dicembreUna perturbazione atlantica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Meteo a Roma, torna la pioggia fino alla vigilia di Natale. Le previsioni
Leggi anche: Previsioni meteo Roma e Lazio 15 e 16 novembre: bel tempo nel weeekend poi pioggia, temporali e freddo
Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 dicembre; Meteo Latina: “Tempo stabile nel week end. Torna la pioggia nella settimana di Natale”; Previsioni meteo del 12 dicembre 2025; Meteo Lazio. Tempo stabile e anticiclonico nel weekend. Graduale peggioramento e ritorno delle piogge nella settimana di Natale.
Meteo Natale e Vigilia: le previsioni tra neve, freddo e pioggia - L'aria gelida russa porterà neve e pioggia sull'Italia tra la Vigilia e il 26 dicembre. 105.net
Previsioni meteo, ciclone in arrivo sull’Italia con pioggia e neve a Natale. Ecco dove - Leggi su Sky TG24 l'articolo Previsioni meteo, ciclone in arrivo sull’Italia con pioggia e neve a Natale. tg24.sky.it
Previsioni meteo Natale 2025, ciclone in arrivo: pioggia, neve e correnti fredde sull'Italia - Dopo una fase di tempo stabile e temperature sopra la media stagionale, da diversi giorni diverse regioni italiane si trovano sotto la morsa del maltempo tanto che, per la giornata di oggi, lunedì 22 ... notizie.it
Allerta Meteo, l'Italia vivrà un Bianco Natale: sarà memorabile per la Neve abbondante, bufere già dalla Vigilia! Ecco le zone più colpite x.com
Napoli, allerta meteo per Natale - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.