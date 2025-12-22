Meteo Napoli la settimana di Natale tornano le piogge

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la settimana di Natale sarà caratterizzata dal ritorno del maltempo, con possibili piogge e condizioni di cielo coperto. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per pianificare eventuali spostamenti o attività all'aperto.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la settimana di Natale sarà caratterizzata dal ritorno del maltempo. Ecco cosa ci attende. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo sereno, con una temperatura di 13°C. Venti assenti provenienti .

Settimana di Natale al via con due perturbazioni: maltempo in molte regioni lunedì 22 dicembre - Due perturbazioni attive nelle prossime ore: maltempo in molte regioni, con piogge diffuse e neve sulle Alpi. meteo.it

Meteo Napoli e Campania, tregua breve poi nuovo peggioramento verso Natale - Meteo Napoli e Campania: clima mite e breve miglioramento, ma da domenica torna il maltempo. 2anews.it

