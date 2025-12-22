Meteo Lombardia sarà un Natale novembrino | cielo grigio e deboli piogge ma con una possibile sorpresa

Milano, 22 dicembre 2025 – Un Natale novembrino. E' quello che ci attende in Lombardia stando alle previsioni meteo del Centro geofisico prealpino che, per la settimana natalizia, prevede una perturbazione atlantica in avvicinamento sul Nord Italia, indebolita però da un anticiclone sull'Europa orientale in spostamento sul Mediterraneo. Il quadro generale. Il risultato è un vortice depressionario che manterrà l'afflusso di aria umida e mite con cieli grigi e, appunto, clima novembrino. L' aria fredda siberiana è attesa solamente dopo Natale e scorrerà principalmente a Nord delle Alpi, interessando dunque solo marginalmente la nostra regione.

