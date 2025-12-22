Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Avellino – Nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2320m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2299m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 22 dicembre 2025

