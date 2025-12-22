Meteo | a Novara sarà un bianco Natale?
Arrivano la pioggia e la neve, almeno in montagna.Secondo le previsioni infatti sarà un “bianco Natale” su gran parte delle nostre montagne, mentre in pianura sono attese precipitazioni piovose, anche se n0n si esclude qualche fiocco a quote collinari.“Si prospetta un radicale cambiamento della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: “Feste con la neve”. Le previsioni di Giuliacci: dove sarà davvero un Bianco Natale
Leggi anche: Sarà un bianco Natale per l’Italia? Ecco dove arriverà la neve nelle settimane di festa
Meteo: a Novara sarà un bianco Natale? - sarà caratterizzata da tempo instabile e freddo con neve abbondante sui monti e tra la sera della Vigilia e ... novaratoday.it
Novara, previsioni meteo del 20 dicembre 2025 #meteo #meteonovara - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.