Mancano poche ore all’ingresso in campo del Napoli per la finale di Supercoppa contro il Bologna. Antonio Conte sta chiarendo gli ultimi dubbi di formazione, specie in difesa. Non ci saranno Oliveira e Beukema, ma l’allenatore azzurro pensa a Buongiorno dal primo minuto. Juan Jesus dovrebbe accomodarsi in panchina, insieme a Marianucci. Il giovane difensore italiano continua a non trovare spazio. Su di lui, infatti, c’è il forte interesse del Torino per gennaio. Torino su Marianucci: ipotesi prestito a gennaio. Luca Marianucci ha collezionato una sola presenza in questo campionato. Il 21enne livornese non rientra nei piani di Conte, almeno per il momento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, futuro incerto per il difensore: occhio al prestito

