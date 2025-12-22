Mercato Juventus la dirigenza accelera | c’è una lista di nomi per completare la difesa ci sono già stati contatti! Tutti i dettagli

Mercato Juventus, la dirigenza accelera per la difesa: Moretto svela che i bianconeri hanno già contattato una lista di nomi per rinforzare il reparto. L’emergenza difensiva non è più solo una sensazione, ma una realtà operativa che sta guidando con decisione tutte le manovre del mercato Juventus in vista dell’apertura della sessione invernale. La dirigenza bianconera, perfettamente consapevole delle criticità numeriche create dagli infortuni che hanno colpito il reparto arretrato (dalla recente tegola Rugani fino alla gestione del rientro di Bremer), ha deciso di rompere gli indugi muovendosi con largo anticipo rispetto alla concorrenza per non farsi trovare impreparata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, la dirigenza accelera: c’è una lista di nomi per completare la difesa, ci sono già stati contatti! Tutti i dettagli Leggi anche: Mercato Juventus, è lui il prescelto per rinforzare la difesa a gennaio: la dirigenza sta già studiando il piano per portarlo a Torino. I dettagli Leggi anche: Mercato Juve, sono due le esigenze in vista delle prossime sessioni: la dirigenza bianconera sogna di completare questi colpi. I nomi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calciomercato Juventus, i nomi per rinforzare il centrocampo a gennaio; MERCATO ROMA Raspadori, si accelera. Domani incontro con i dirigenti dell’Atletico Madrid; Rinnovo Yildiz, la Juve accelera per trattenere il turco; Difese sotto osservazione, il mercato delle big accelera. Juventus, caccia al centrocampista per Spalletti: Hojbjerg resta il primo obiettivo - Juventus, caccia al centrocampista per Spalletti: Hojbjerg resta il primo obiettivo, spunta anche Schlager La Juventus accelera sul mercato per rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti ... tuttojuve.com

