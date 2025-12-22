Mercato Inter non c’è fretta per il sostituto di Dumfries! I nomi sul taccuino e il sogno dei nerazzurri

Inter News 24 per la corsia di destra. Le strategie del calciomercato invernale dell’ Inter potrebbero riservare sorprese, inclusa quella dell’immobilità. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport e dal giornalista Alessandro Sugoni, non è affatto scontato che la dirigenza di Viale della Liberazione decida di affondare il colpo in entrata durante la sessione di gennaio. Nonostante l’infortunio occorso all’esterno olandese Denzel Dumfries abbia creato una lacuna tecnica sulla corsia di destra, la società guidata da Beppe Marotta si muoverà esclusivamente di fronte a vere opportunità di mercato, evitando di effettuare acquisti “a tutti i costi” solo per riempire una casella. 🔗 Leggi su Internews24.com

