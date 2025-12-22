Mercato Inter il Verona a gennaio cede uno tra Giovane e Belghali | le richieste

Inter News 24 Mercato Inter, l’Hellas Verona è pronto a far partire già a gennaio almeno uno tra Giovane e Belghali. Ecco quali sono le richieste degli scaligeri. Il calciomercato invernale entra nel vivo e l’ Inter guarda con estremo interesse in casa Hellas Verona. Nel mirino della dirigenza di Viale della Liberazione sono finiti due dei talenti più brillanti della formazione scaligera: l’attaccante brasiliano Giovane e l’esterno algerino Rafìk Belghali. Entrambi i profili sono monitorati con attenzione dagli scout della Beneamata, decisi a rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida tecnica dei milanesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

