Mercato Inter Dodò può essere un’opportunità in questo caso

Inter News 24 Mercato Inter, sulla fascia destra quella del brasiliano Dodò della Fiorentina può essere un’opportunità solo in questo caso. L’infortunio di Denzel Dumfries, il potente esterno olandese pilastro della corsia laterale, ha aperto una voragine tattica che i nerazzurri devono colmare con urgenza. Secondo l’analisi di Tuttosport, uno dei profili monitorati è quello di Dodô, il rapido terzino brasiliano della Fiorentina noto per la sua spinta costante. Il calciatore potrebbe diventare un’opportunità di mercato se la Viola decidesse di sacrificarlo per finanziare altri innesti, ma al momento l’ipotesi resta una suggestione, così come il monitoraggio del giovane croato Valincic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Dodò può essere un’opportunità in questo caso Leggi anche: Bonny Inter, l’infortunio di Thuram può essere un’opportunità: il piano Leggi anche: Mercato Juventus, quel difensore top torna nel mirino dei bianconeri? Può lasciare a sorpresa il suo club a gennaio: questo fattore può essere decisivo. Ultime Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mercato Inter, per la fascia destra emerge anche l’opzione Dodò: possibile assist in arrivo da Firenze - Possibile occasione in arrivo direttamente da Firenze L’Inter ha un obiettivo chiaro per il mercato di gennaio: tappare il buco su ... calcionews24.com

