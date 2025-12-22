Mercati freddi consumatori sfiduciati Fine anno horror per la Cina?

Un fine anno decisamente scuro quello della Cina. E meno male che a Pechino erano pronti. Settimane fa, come raccontato da questo giornale, erano arrivate le prime avvisaglie, sotto forma di raffica di dati macroeconomici tutti in frenata. Dalla produzione industriale, agli investimenti immobiliari, fino ai consumi, passando per i prezzi del mattone. In poco tempo, era scattato l’allarme rosso, con Xi Jinping che aveva convocato una riunione in fretta e furia dei massimi dirigenti del partito, nel tentativo, non ancora disperato, di raddrizzare la barra. Il leader cinese aveva puntato il dito contro l’incapacità dei cinesi di spendere bene e con criterio. 🔗 Leggi su Formiche.net

