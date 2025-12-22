Il 2025 si è rivelato un anno cruciale per la Visit Emilia, che riunisce le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. I numeri parlano chiaro: 123 enti soci e 20 operatori privati, una compagine associativa in continua crescita sotto la guida del presidente Simone Fornasari. «Il 2025 ci ha visto crescere. Nei numeri: da gennaio a ottobre con +9,10% rispetto al 2024 e + 7,25% di pernottamenti, il territorio che comprende le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia si conferma l’area a più alta crescita della regione, staccando nettamente la Romagna (+4,61% di arrivi) e il territorio Bologna-Modena (+8,10%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercati esteri: Visit Emilia avanza

Leggi anche: "Emilia Sostenibile": presentato il progetto per la certificazione GSTC di Visit Emilia

Leggi anche: Teatri Aperti con Visit Emilia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Visit Emilia, turismo in forte crescita: arrivi in aumento del 9,1%; Visit Emilia, boom turistico ma Piacenza resta dietro a Parma e Reggio; Visit Emilia, boom turistico: +9,1% di arrivi.

Oltre 6 milioni per rafforzare la presenza delle Pmi sui mercati internazionali - 2027 al sostegno dei progetti di internazionalizzazione delle Pmi e loro aggregazioni nel 2026 e 2027 ... msn.com

Visit Emilia motore del turismo (+9,10%) in Regione, Piacenza dietro a Parma e Reggio - È la Destinazione Emilia (Visit Emilia) la vera sorpresa del turismo emiliano- piacenzasera.it

Visit Emilia, boom turistico: +9,1% di arrivi - È la Destinazione Emilia (Visit Emilia) la vera sorpresa del turismo emiliano- msn.com

Situato nell’ex Istituto agronomico per l’Oltremare, il nuovo centro sarà uno strumento strategico per accompagnare le aziende italiane sui mercati esteri. #Italia #Export #Internazionalizzazione #Pmi #PianoMattei #Africa #Formazione - facebook.com facebook

È online il numero di dicembre della #newsletter per l’ #internazionalizzazione di @Ceipiemonte il vostro strumento per crescere sui mercati esteri. Consultate prossime attività in programma e approfondimenti bit.ly/49lhjW0 #Piemontexcels #InvestinPiemon x.com