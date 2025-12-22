Mentre l' Ue non osa sugli asset di Mosca è Putin che espropria i beni europei
Il progressivo svuotamento delle sanzioni economiche contro la Russia è uno spettacolo desolante. Il Cremlino è stato ben più veloce, spregiudicato ed efficace nell'impadronirsi di ricchezze di proprietà europea. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
