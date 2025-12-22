Mentre l' Ue non osa ed evita azioni forti è Putin che espropria i beni europei
Il progressivo svuotamento delle sanzioni economiche contro la Russia è uno spettacolo desolante. Il Cremlino è stato ben più veloce, spregiudicato ed efficace nell'impadronirsi di ricchezze di proprietà europea. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Mentre l'Europa non osa, è Putin che espropria i beni europei
Leggi anche: La Ue espropria i beni russi per continuare la guerra
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
Progetto Pura: evitare sprechi energetici in casa Vuoi un gesto semplice che migliora la qualità dell’aria Inizia da casa: • Spegni luci ed elettrodomestici non in uso • Passa alle lampadine LED • Migliora l’isolamento di finestre e porte Sono azioni piccole, m - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.