Mentre l' Europa non osa è Putin che espropria i beni europei
Il progressivo svuotamento delle sanzioni economiche contro la Russia è uno spettacolo desolante. Il Cremlino è stato ben più veloce, spregiudicato ed efficace nell'impadronirsi di ricchezze di proprietà europea. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: La Ue espropria i beni russi per continuare la guerra
Leggi anche: Beni russi confiscati per sostenere l’Ucraina, l’Ue rilancia: «Così schermeremo l’Europa da vendette di Putin». Il gelo del Belgio (e dell’Italia)
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
Forza del Popolo non si allea con chi è contro Trump e Putin - Il caso Byoblu
"Putin vuole tutta l'Ucraina e poi l'Est Europa": intelligence Usa in allerta x.com
L’Europa rinnova le sanzioni a Putin, nel pacchetto anche il petrolio - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.