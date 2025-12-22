Meno soldi si hanno più se ne spendono per le cure | ecco come sta il Friuli Venezia Giulia
La pandemia del 2020 ha messo decisamente a nudo le fragilità del Servizio sanitario nazionale, evidenziando carenze organizzative, sottofinanziamenti e una governance frammentata tra Stato e Regioni. In questo scenario, il ripensamento della sanità territoriale non è più rinviabile, lo hanno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Gioco d’azzardo, in Friuli Venezia Giulia si spendono 500 euro per abitante
Leggi anche: Se ne vanno perché al sud si vive meglio: vi raccontiamo l'esodo di chi abbandona il Friuli Venezia Giulia
Pochi figli più immigrati tanti soldi in meno per gli italiani | i flussi dall’estero danneggiano i conti e la cultura.
Meno soldi in busta paga o pensione? Ecco cosa sta succedendo e cosa controllare subito - Stipendio più basso o pensione con qualche decina di euro in meno rispetto ai mesi scorsi? msn.com
I patti sono chiari: senza i soldi della Champions, quasi 100 milioni, occorre risparmiare. Anche per questo sarà difficile rafforzare anche la fascia destra: Saelemaekers non può giocarle tutte, ma a meno di affari last minute verrà confermata la fiducia ad Athek x.com
Metro C, resta in manovra il taglio da 50 milioni di euro: bocciato l’emendamento del Pd. Meno soldi anche alle nuove tratte di Milano e Napoli https://www.blitzquotidiano.it/economia/metro-c-resta-in-manovra-il-taglio-da-50-milioni-di-euro-bocciato-lemendam - facebook.com facebook
