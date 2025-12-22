Menchetti | Quanti alberi sono scomparsi nel 2024? Mancanza di rispetto inaccettabile

Il consigliere comunale Michele Menchetti ha espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di dati pubblici sulle attività di gestione degli alberi nel 2024, come abbattimenti e piantumazioni. La sua richiesta mira a promuovere trasparenza e rispetto per il patrimonio arboreo cittadino, in un momento in cui le informazioni risultano difficilmente accessibili. La questione solleva l'importanza di un dialogo aperto tra amministrazione e cittadini su questo tema.

Il consigliere comunale Michele Menchetti attacca l'amministrazione sulla mancata diffusione dei dati riguardanti le alberature del territorio comunale, gli abbattimenti, le potature, le nuove piantumazioni effettuate nell'anno 2024.La nota“Con l’ultimo Consiglio Comunale del 2025 per certi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

