Menchetti | Quanti alberi sono scomparsi nel 2024? Mancanza di rispetto inaccettabile

Il consigliere comunale Michele Menchetti ha espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di dati pubblici sulle attività di gestione degli alberi nel 2024, come abbattimenti e piantumazioni. La sua richiesta mira a promuovere trasparenza e rispetto per il patrimonio arboreo cittadino, in un momento in cui le informazioni risultano difficilmente accessibili. La questione solleva l'importanza di un dialogo aperto tra amministrazione e cittadini su questo tema.

Legambiente, le città sono senza alberi: l’Italia soffoca tra smog e cemento - L’Italia è un Paese dove, mediamente, per ogni 100 abitanti ci sono soltanto 24 alberi. iodonna.it

AREZZO. CONSIGLIO COMUNALE 18 DICEMBRE 2025: LE INTERROGAZIONI È stata annunciata risposta scritta alle prime interrogazioni di Michele Menchetti su potature e tagli di alberi effettuati nel corso del 2024 e di Alessandro Caneschi sull’immobile di - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.