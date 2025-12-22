Menchetti | Quanti alberi sono scomparsi nel 2024? Mancanza di rispetto inaccettabile
Il consigliere comunale Michele Menchetti ha espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di dati pubblici sulle attività di gestione degli alberi nel 2024, come abbattimenti e piantumazioni. La sua richiesta mira a promuovere trasparenza e rispetto per il patrimonio arboreo cittadino, in un momento in cui le informazioni risultano difficilmente accessibili. La questione solleva l'importanza di un dialogo aperto tra amministrazione e cittadini su questo tema.
Il consigliere comunale Michele Menchetti attacca l'amministrazione sulla mancata diffusione dei dati riguardanti le alberature del territorio comunale, gli abbattimenti, le potature, le nuove piantumazioni effettuate nell'anno 2024.La nota“Con l’ultimo Consiglio Comunale del 2025 per certi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Xbox, nel 2025 sono stati lanciati il 20% di giochi in meno rispetto al 2024
Leggi anche: Atlante delle Foreste, oltre 3 milioni di nuovi alberi nel 2024
Quali sono gli alberi che producono più ossigeno - Conosciamo meglio gli alberi e il loro ruolo del nostro mondo: quali producono più ossigeno, perché e cosa c'entra la stagionalità ... libero.it
Legambiente, le città sono senza alberi: l’Italia soffoca tra smog e cemento - L’Italia è un Paese dove, mediamente, per ogni 100 abitanti ci sono soltanto 24 alberi. iodonna.it
AREZZO. CONSIGLIO COMUNALE 18 DICEMBRE 2025: LE INTERROGAZIONI È stata annunciata risposta scritta alle prime interrogazioni di Michele Menchetti su potature e tagli di alberi effettuati nel corso del 2024 e di Alessandro Caneschi sull’immobile di - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.