Con un’interrogazione che profuma di resina e polemica, il consigliere Menchetti torna a chiedere conto della gestione del verde pubblico: abbattimenti, potature e nuove piantumazioni restano avvolti nel mistero. Tra silenzi natalizi, promesse di risposte scritte e mappature arboree fuori tema (e pure in inglese), l’amministrazione comunale si conferma abilissima nello schivare i rami più spinosi. Un caso che, più che botanico, appare istituzionale. Altro che primavera, in Comune è sempre stagione di foglie morte. Con l’ennesima interrogazione, il consigliere Menchetti, ormai ribattezzato Menchetti Botanico, torna a scuotere i rami dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Menchetti botanico colpisce ancora: il comune fa il fico secco

