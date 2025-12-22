Meloni | Italia ascoltata grazie militari

Il premier Meloni ha rivolto gli auguri ai militari italiani all'estero, sottolineando l'importanza della loro presenza. Secondo lei, la forza e la credibilità degli eserciti rappresentano strumenti fondamentali per affrontare le sfide delle guerre. La loro attività contribuisce a rafforzare l'immagine e l'influenza dell'Italia a livello internazionale, dimostrando come il ruolo militare sia un elemento chiave nella politica estera del paese.

12.03 Gli auguri della premier Meloni ai militari italiani all'estero. "E' la forza, la credibilità degli eserciti lo strumento più efficace per combattere le guerre. Dialogo, diplomazia, buone intenzioni servono, ma devono poggiare su basi solide". 'Si vis pacem para bellum' è "pragmatismo,non bellicismo". "Non ho mai accettato la narrazione di chi contrappone pacifismo e forze armate"; "pace è soprattutto equilibrio di potenza". "Siamo ascoltati come Nazione autorevole e forte, grazie a nostri uomini e donne nel mondo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Meloni: la voce dell'Italia è ascoltata

Leggi anche: Meloni ad ambasciatori: "Voce Italia di nuovo ascoltata in Europa e Occidente"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Immigrazione: Foti, grazie a Meloni Italia sempre più autorevole in UE; Consiglio Europeo, Petrucci (FdI): “L’Italia protagonista grazie alla leadership di Giorgia Meloni”; Mercosur rinviato, l’Italia fa saltare i piani di Bruxelles. Il ruolo della strana coppia Macron-Meloni; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: «CONSIGLIO EUROPEO, PETRUCCI (FDI): “L’ITALIA PROTAGONISTA GRAZIE ALLA LEADERSHIP DI GIORGIA MELONI”.

"L'Italia è ascoltata perché è un Paese autorevole e forte" - La presidente del Consiglio: "È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre" ... msn.com