Meloni tira il fiato regali e brindisi per l' ultimo Consiglio dei ministri Ma resta il gelo tra Giorgetti e Salvini
Al termine dell’ultimo Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni si prende un momento di respiro tra regali e brindisi, mentre i rapporti tra Giorgetti e Salvini restano tesi. La premier scherza sulla prossima riunione, sottolineando il clima di fine anno. È un momento di riflessione politica, segnato da piccoli segnali di distensione e da un quadro ancora complesso tra i membri del governo.
La battuta della premier: «Già mi rode all’idea di rivedervi il 29.scherzo, vi voglio bene, buon Natale». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
