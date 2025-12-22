Meloni tira il fiato regali e brindisi per l' ultimo Consiglio dei ministri Ma resta il gelo tra Giorgetti e Salvini

22 dic 2025

Al termine dell’ultimo Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni si prende un momento di respiro tra regali e brindisi, mentre i rapporti tra Giorgetti e Salvini restano tesi. La premier scherza sulla prossima riunione, sottolineando il clima di fine anno. È un momento di riflessione politica, segnato da piccoli segnali di distensione e da un quadro ancora complesso tra i membri del governo.

La battuta della premier: «Già mi rode all’idea di rivedervi il 29.scherzo, vi voglio bene, buon Natale». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

