Meloni tira il fiato regali e brindisi per l' ultimo Consiglio dei ministri Ma resta il gelo tra Giorgetti e Salvini

Al termine dell’ultimo Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni si prende un momento di respiro tra regali e brindisi, mentre i rapporti tra Giorgetti e Salvini restano tesi. La premier scherza sulla prossima riunione, sottolineando il clima di fine anno. È un momento di riflessione politica, segnato da piccoli segnali di distensione e da un quadro ancora complesso tra i membri del governo.

M5S: “Unica priorità di Meloni è fare regali al privato e smantellare il Ssn” - “La premier Meloni ha avuto il coraggio di dichiarare che la sanità ha rappresentato una priorità per il suo governo in legge di bilancio e ha ripetuto per l’ennesima volta la favola del finto record ... quotidianosanita.it

Bonelli (Avs): "Aumentano i poveri, ma Meloni pensa a investire in armi e a fare regali alle banche" - (Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 "In Italia aumenta la povertà, 3 milioni di famiglie sono in deprivazione alimentare e in povertà energetica. affaritaliani.it

Meloni tira il fiato, regali e brindisi per l'ultimo Consiglio dei ministri. Ma resta il gelo tra Giorgetti e Salvini x.com

Mentre Meloni con la faccia contrita ci dice che non ci sono i soldi e bisogna tirare la cinghia, il governo estrae dal cappello quattro decreti urgenti per l'acquisto di 3,5 miliardi di nuove armi. Sottomarini, droni, navi di ultima generazione. C'è di tutto là in mezzo, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.