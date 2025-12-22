Meloni | Solo una forza militare credibile allontana la guerra

La premier Giorgia Meloni evidenzia l’importanza di una forza militare credibile come elemento deterrente contro i conflitti. Durante un collegamento dal Comando operativo di vertice interforze, ha ribadito il ruolo strategico degli eserciti nelle missioni internazionali. La loro presenza e preparazione rappresentano un presidio di stabilità e sicurezza, sottolineando come la deterrenza militare sia fondamentale per prevenire l’insorgere di nuove guerre.

La forza degli eserciti come strumento efficace contro le guerre. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo sottolinea con fermezza in videocollegamento dal Comando operativo di vertice interforze con i contingenti militari all’estero, impegnati nei teatri di operazioni internazionali. “Alla fine del IV secolo d.C., Publio Flavio Vegezio Renato scrive: ‘ Igitur qui desiderat pacem preparet bellum ‘, diventa poi il più famoso: ‘Si vis pacem para bellum’. Cioè, chi vuole la pace prepari la guerra. Il punto è che il suo non è, come molti pensano, un messaggio bellicista, tutt’altro. È un messaggio pragmatico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meloni: “Solo una forza militare credibile allontana la guerra” Leggi anche: Conte in Aula: “Ghiglia lavora così sodo per tutti o solo per le sorelle Meloni? Garante privacy non più credibile, va azzerato” Leggi anche: Usa e Ue unite, solo così per Meloni si ferma la guerra in Ucraina Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ucraina, la coalizione dei Volenterosi si riunisce: Meloni conferma la linea. Ucraina, Meloni: “Pressione su Mosca decisiva per arrivare a un accordo. L’Italia non invierà soldati” - La linea dell’Italia sulla guerra in Ucraina resta ancorata a un principio chiave: mantenere alta la pressione sulla Russia per creare le condizioni di un ... pupia.tv

Ucraina, Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue: “La Russia è impantanata. Non abbandoniamo Kiev ma l’Italia non invierà soldati” - La Presidente del Consiglio ha riferito alla Camera a poche ore dal Consiglio europeo di domani e venerdì. tpi.it

“Niente truppe italiane in Ucraina ma Mosca irragionevole”: Meloni chiude il varco, rilancia deterrenza e ricostruzione - A Bruxelles la premier marca i confini della linea italiana: pressione sulla Russia, garanzie di sicurezza per Kiev e un cantiere europeo sulla ricostruzione finanziato in modo “legalmente solido”. lasicilia.it

Fratelli d’Italia compie 13 anni, Meloni: “Forza centrale nella vita della Nazione” x.com

Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente del governo Meloni, ha designato l’ex senatrice Alessandra Gallone (Forza Italia nella XVIII legislatura) nuova presidente dell’Ispra. #beccaccechepassione - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.