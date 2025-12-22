Meloni | Si vis pacem para bellum non è bellicismo ma pragmatismo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide. 'Si vis pacem para bellum' non è bellicismo, ma pragmatismo. Non accetto la contrapposizione fra pacifismo e forze armate". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato alle forze armate in collegamento in videoconferenza mentre era in visita al Comando operativo di vertice interforze. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Meloni rivendica: “Si vis pacem para bellum? È un messaggio pragmatico, non bellicista” – Video
Leggi anche: **Difesa: Meloni, 'si vis pacen para bellum messaggio pragmatico non bellicista'**
Meloni: "Si vis pacem para bellum" non è bellicismo, ma pragmatismo - "È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. ilgiornale.it
Meloni: "Si vis pacem para bellum non è un messaggio bellicista, solo una forza militare credibile allontana la guerra" - La premier saluta le missioni militari all'estero per gli auguri di fine anno. today.it
Difesa, Meloni: "Una forza militare credibile allontana la guerra" - , Publio Flavio Vegezio Renato scrive: 'Igitur qui desiderat pacem preparet bellum', diventa poi il ... msn.com
#Meloni: la #pace non arriva spontaneamente, solo una forza militare credibile allontana la guerra - #Difesa #ForzeArmate - facebook.com facebook
Giorgia Meloni: "La pace si protegge con la forza". Il messaggio ai militari all'estero x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.