Meloni | Si vis pacem para bellum non è bellicismo ma pragmatismo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide. 'Si vis pacem para bellum' non è bellicismo, ma pragmatismo. Non accetto la contrapposizione fra pacifismo e forze armate". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato alle forze armate in collegamento in videoconferenza mentre era in visita al Comando operativo di vertice interforze. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

