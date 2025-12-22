Meloni | Pace è equilibrio di potenze guerre si combattono con esercito credibile – Il video

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 La pace "non arriva spontaneamente" poiché "è un equilibrio di potenze: la debolezza invita gli aggressori, la forza li allontana". Lo ha detto la premier Meloni al Comando Operativo di Vertice Interforze. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

