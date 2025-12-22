Meloni | La pace si protegge con la forza grazie agli italiani in missione
"Solo una forza militare credibile allontana la guerra, perché la pace non arriva spontaneamente, la pace è soprattutto un equilibrio di potenze: la debolezza invita l'aggressore, la forza allontana l'aggressore". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, salutando le missioni militari all'estero per gli auguri di fine anno in collegamento dal .
Meloni: la pace non arriva spontaneamente, solo una forza militare credibile allontana la guerra - (askanews) – “Non ho mai accettato la narrazione di chi contrappone l’idea del pacifismo alle forze armate”. askanews.it
#Ucraina , #Meloni : dalla #Russia ancora non c'è volontà di pace, richieste irragionevoli x.com
