Meloni | La pace si protegge con la forza grazie agli italiani in missione

(Adnkronos) – "Solo una forza militare credibile allontana la guerra, perché la pace non arriva spontaneamente, la pace è soprattutto un equilibrio di potenze: la debolezza invita l'aggressore, la forza allontana l'aggressore". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, salutando le missioni militari all'estero per gli auguri di fine anno in collegamento dal . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

