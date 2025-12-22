Meloni | Italia ascoltata nel mondo per autorevolezza militari

Il Presidente Meloni ha sottolineato che l’Italia viene ascoltata nel mondo non solo per le capacità, ma per la sua autorevolezza e forza. Questa forza deriva dall’impegno di migliaia di uomini e donne che, lontani dalle famiglie e nel silenzio, contribuiscono alla sicurezza e al prestigio del Paese. Riconoscere il valore di questi sacrifici è fondamentale per comprendere il ruolo dell’Italia a livello internazionale.

Roma, 22 dic. (askanews) – "Noi veniamo ascoltati non perché siamo bravi, noi veniamo ascoltati perché rappresentiamo una nazione autorevole, noi veniamo ascoltati perché rappresentiamo una nazione forte e quella forza non la costruiamo noi, quella forza la costruiscono migliaia di uomini e donne sparsi nel mondo, lontani dalle loro famiglie, disposti a sacrificarsi e a farlo nell'ombra per dare a noi quello che serve a l'Italia". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando Operativo di Vertice Interforze, dove sta partecipando ad un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.

