Meloni | forza degli eserciti strumento più efficace contro le guerre
Il tema della sicurezza internazionale è al centro del dibattito politico, con particolare attenzione al ruolo delle forze armate. Meloni ha sottolineato come la forza e la credibilità degli eserciti rappresentino strumenti fondamentali per prevenire e contrastare i conflitti. Questa posizione evidenzia l'importanza di investimenti e strategie efficaci nel settore militare per mantenere la pace e la stabilità.
ROMA, 22 DIC – “È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando operativo di vertice interforze, dove partecipa ad un. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Hiv, nel 2025 a Piacenza dieci nuovi casi: il preservativo resta lo strumento più efficace
Leggi anche: Benefit aziendali: cosa sono, come funzionano e perché i fringe benefit sono lo strumento più efficace per il benessere dei dipendenti
Il governo approva la riforma delle Forze armate: 160mila militari entro il 2033; Serie A, Fiorentina-Udinese 5-1: video, gol e highlights; Forze Armate, riordino “soft” delle carriere: concorsi straordinari, transiti e avanzamenti. Via libera del Governo.
Meloni, la forza degli eserciti strumento più efficace contro le guerre - "È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. msn.com
Giorgia Meloni sottolinea l'importanza della forza militare per la pace - La presidente Meloni sottolinea come una forza militare credibile sia fondamentale per allontanare la guerra. notizie.it
Meloni: “Solo una forza militare credibile allontana la guerra” - La cantante e cantautrice brindisina, classe 2000, ha recentemente conquistato nuovamente il pubblico con un intenso monologo nella trasmissione televisiva Le Iene, in cui ha parlato apertamente della ... msn.com
Meloni a Comando Operativo di Vertice Interforze: Eserciti strumento più efficace contro guerre
Fratelli d’Italia compie 13 anni, Meloni: “Forza centrale nella vita della Nazione” x.com
Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente del governo Meloni, ha designato l’ex senatrice Alessandra Gallone (Forza Italia nella XVIII legislatura) nuova presidente dell’Ispra. #beccaccechepassione - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.