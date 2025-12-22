Meloni alla casa museo dedicata a Wojtyla | A lui ho affidato mio cammino

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato il Pontificio Collegio Polacco di Roma che ospita la Casa Museo dedicata a San Giovanni Paolo II. E' stata realizzata anche grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle iniziative legate al Giubileo e da da oggi è aperta al pubblico ad ingresso gratuito. Il Pontificio Collegio Polacco è inevitabilmente legato alla figura di Wojtyla, che vi ha soggiornato ripetutamente durante le visite a Roma prima dell'elezione al Soglio di Pietro. In particolare vi ha trovato accoglienza alla vigilia del Conclave del 1978 ed è partito da lì per recarsi in Vaticano, dove poi è stato eletto Papa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

