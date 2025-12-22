Meloni al Covi ringrazia i militari italiani | Solo un esercito credibile allontana la guerra
Nel suo breve discorso, poi, Meloni ha voluto augurare un periodo di festività serene soprattutto a coloro che dovranno passare il Natale lontano dalle loro famiglie, "per consentire a noi di farlo con tranquillità". Un pensiero fondamentale, a ricordare l'impegno di coloro che troppo spesso sono dimenticati o dati per scontato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Meloni: “Solo una forza militare credibile allontana la guerra”
Leggi anche: Difesa, Meloni: "Una forza militare credibile allontana la guerra"
Mattarella: Da Italia un grande sforzo per stabilità internazionale.
Meloni: «Una forza militare credibile allontana la guerra» - Così la premier Giorgia Meloni in videocollegamento dal Covi con i contingenti militari all'estero ... msn.com
Meloni: "L'Università di Bologna lede i doveri costituzionali". Bernini: 'Il corso per militari si farà' - Sale di tono la polemica nata dalla mancata accettazione da parte dell'Università di Bologna della proposta dell'Accademia di ... ansa.it
Meloni: no ai nostri militari a Kiev, tensione con la Lega sulle armi - Il voltafaccia sul diritto di veto in Ue, che sconfessa quanto sottoscritto da Antonio Tajani. repubblica.it
Quello che è successo a Torino dopo lo sgombero di Askatasuna è l’ennesima dimostrazione di come una certa sinistra abbia normalizzato la violenza come strumento politico. Nessuna pietà per questi covi di delinquenti. Giorgia Meloni vai avanti. Siamo tutti - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.