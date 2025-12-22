Meloni al Covi ringrazia i militari italiani | Solo un esercito credibile allontana la guerra

22 dic 2025

Nel suo breve discorso, poi, Meloni ha voluto augurare un periodo di festività serene soprattutto a coloro che dovranno passare il Natale lontano dalle loro famiglie, "per consentire a noi di farlo con tranquillità". Un pensiero fondamentale, a ricordare l'impegno di coloro che troppo spesso sono dimenticati o dati per scontato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Mattarella: Da Italia un grande sforzo per stabilità internazionale.

