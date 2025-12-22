Meloni a Comando Operativo di Vertice Interforze | Rappresentiamo Nazione autorevole – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "Rappresentiamo una nazione autorevole e forte". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione di una visita al comando Operativo di Vertice Interforze. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: "Rappresentiamo una Nazione che conta". La lezione di Meloni alla Schlein Leggi anche: Cucina italiana patrimonio Unesco, Meloni: Vince una nazione straordinaria – Il video Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Presidente Meloni visita il Comando Operativo di Vertice Interforze; Meloni: La forza degli eserciti è lo strumento più efficace contro le guerre; Il Presidente Mattarella alla cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile; Mattarella: Da Italia un grande sforzo per stabilità internazionale. Meloni a Comando Operativo di Vertice Interforze: Eserciti strumento più efficace contro guerre - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

Meloni a Comando Operativo di Vertice Interforze: Rappresentiamo Nazione autorevole - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

Meloni ai contingenti militari: siete richiesti e apprezzati ovunque - I nostri militari sono "richiesti, apprezzati, invocati ovunque perché sappiamo combinare capacità e umanità, perché sappiamo combinare forza e amore, perché sappiamo come combattere, ma meglio di ... libero.it

Meloni a Comando Operativo di Vertice Interforze: Rappresentiamo Nazione autorevole

"L'obiettivo più grande che abbiamo in questo tempo è riportare pace. E se ci riusciremo sarà anche grazie a voi". Così Giorgia Meloni durante la visita al Comando Operativo di Vertice Interforze. La premier si è collegata, in videoconferenza, per rivolgere gli - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.