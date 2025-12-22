Meloni a Comando Operativo di Vertice Interforze | Eserciti strumento più efficace contro guerre – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato alle forze armate in collegamento in videoconferenza mentre era in visita al Comando operativo di vertice interforze. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Meloni: “forza degli eserciti strumento più efficace contro le guerre” Leggi anche: Meloni a Comando Operativo di Vertice Interforze: Rappresentiamo Nazione autorevole – Il video Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Presidente Meloni visita il Comando Operativo di Vertice Interforze; Meloni: La forza degli eserciti è lo strumento più efficace contro le guerre; Il Presidente Mattarella alla cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile; Mattarella: Da Italia un grande sforzo per stabilità internazionale. Meloni a Comando Operativo di Vertice Interforze: Eserciti strumento più efficace contro guerre - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it

"L'obiettivo più grande che abbiamo in questo tempo è riportare pace. E se ci riusciremo sarà anche grazie a voi". Così Giorgia Meloni durante la visita al Comando Operativo di Vertice Interforze. La premier si è collegata, in videoconferenza, per rivolgere gli - facebook.com facebook

