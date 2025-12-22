Megaliti si accende la magia In diecimila sul Crescentone | Un’opera per guardare il cielo

E luce fu. E colore, e musica. E soprattutto, una grande festa di piazza. Dopo qualche prova generale intravista nei giorni scorsi, si sono accesi ieri i megaliti più famosi di sempre a Bologna e dintorni, ovvero l’installazione ’Iwagumi-Dismisura’ dell’artista Nimrod Weis. L’installazione che tanto ha animato il dibattito negli ultimi giorni – fra ammiratori e scettici man mano che l’opera prendeva forma sotto gli occhi dei passanti – è il regalo di Bologna Festival e Illumia alla città per questo Natale. Le 19 ’pietre’, di cui alcune di dimensioni imponenti, resteranno infatti sul Crescentone fino al 26 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

