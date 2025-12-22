Medici di famiglia, da Livorno fino a Piombino: tutti i cambiamenti Alcune variazioni sono previste nei prossimi giorni tra i medici di famiglia in servizio a Livorno e provincia. È importante essere informati sulle nuove assegnazioni e aggiornamenti per garantire una continuità assistenziale adeguata.

Alcune variazioni sono previste nei prossimi giorni tra i medici di famiglia in servizio a Livorno e provincia. In particolare: in città il 31 dicembre termina la convenzione con i medici Riccardo Ferrini e Paolo Nencini; a San Vincenzo il 31 dicembre termina la convenzione con i medici Cinzia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Medici di famiglia, da Livorno fino a Piombino: tutti i cambiamenti

Leggi anche: Scuole chiuse martedì per l'allerta meteo: da Napoli a Salerno fino a Livorno, tutti i Comuni coinvolti

Leggi anche: Carenza Medici di Famiglia, Medici senza Carriere: I medici ci sono ma non vogliono fare tale professione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Medici di famiglia, cambiamenti in arrivo a Livorno, San Vincenzo e Piombino; Sanità | Libera professione, gli orari di call center e sportelli al pubblico durante le festività natalizie; Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT): un incontro per promuovere “scelte consapevoli e informate”.

Medici di famiglia e pediatri in pensione a 72 anni. Smart working fino a giugno per i lavoratori fragili. Ecco tutte le ultime novità approvate nel milleproroghe - Al fine di far fronte alle esigenze del Ssn e garantire i Lea, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Ssn fino al 31 dicembre 2026 potranno trattenere in ... quotidianosanita.it

Pensioni medici di famiglia e pediatri. Via libera alla norma per lavorare fino a 72 anni - Le condizioni per accedere al pensionamento a 72 anni sono l’assenza di personale medico convenzionato ... quotidianosanita.it

Spariti 7mila medici di famiglia e in sei Regioni i bandi non sono stati coperti - 983 del 2023 e molti altri ancora ne usciranno in questi anni visto che oltre un terzo andrà ... ilsole24ore.com

Medici di famiglia: cambi in vista a fine anno a Bucchianico, Chieti, Francavilla al Mare, Guardiagrele e Vasto Dal 22 dicembre 2025 scattano le cessazioni per i dottori Paolo Di Sciascio, Maurizio D'Amario, Anna Pia Pace, AnnaRita Pompa e Lanfranco Tosc - facebook.com facebook