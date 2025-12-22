La coppia di influencer Me contro Te (Luigi Calagna e Sofia Scalia) ha annunciato uno show a pagamento all’Arena Santa Giulia di Milano, che includerà anche il loro matrimonio. Una scelta molto criticata, visto anche che il costo dei biglietti andrà da 48 euro fino a 250, per l’opzione che include il meet and greet. Per gli influencer però gli spettacoli dal vivo sono uno dei modi principali per diversificare il proprio modello di business e generare entrate diverse da quelle pubblicitarie. I Me contro Te non sono i primi a farlo e, al contrario, da diversi anni molte personalità del web riempiono teatri e palazzetti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Me contro Te, quanto guadagneranno dal loro matrimonio-show al centro delle polemiche

Cari genitori non vi fate fregare: il matrimonio a pagamento dei Me contro Te è triste marketing senza scrupoli; Chi sono i Me contro Te, youtuber milionari che si sposano e fanno pagare il biglietto per le nozze. Sui social: Vergogna.

Me contro Te, quanto guadagneranno dal loro matrimonio-show al centro delle polemiche - I Me contro Te, famosa coppia di influencer, ha organizzato un matrimonio show all’Arena Santa Giulia di Milano, con prezzi fino a 250 euro ... quifinanza.it