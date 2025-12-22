McKennie’s Magical Youth Mission: di cosa si occupa la Fondazione del calciatore della Juve. Che cos’è, tutti i dettagli. (inviato a Torino) – Si svolgerà questo pomeriggio all’Oratorio Salesiano Michele Rua il secondo evento in Italia della Fondazione McKennie’s Magical Youth Mission. Ma di cosa si occupa e qual è il suo obiettivo? È stata fondata dal centrocampista della Juventus con l’obiettivo di arricchire la vita degli orfani e dei bambini svantaggiati in America e in Italia, sfruttando il potere della comunità per aprire loro le porte a nuove opportunità e a un futuro più luminoso. Attraverso programmi mirati e sforzi collaborativi, vengono fornite risorse, istruzione e supporto essenziali, consentendo ai bambini di raggiungere il loro pieno potenziale e sognare in grande. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie’s Magical Youth Mission: che cos’è e di cosa si occupa la Fondazione del calciatore della Juventus. I dettagli

Leggi anche: Portraits of Identity, Inclusion & Youth: si aprono le porte della sede bianconera per la mostra fotografica sul progetto Juventus One. Tutti i dettagli

Leggi anche: We Are Youth Since 1897 Juventus: presentata la settimana che racconterà l’identità bianconera tra sport, arte, musica, cultura e innovazione. I dettagli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tuttosport - "McKennie-Cristante la stafetta" #JuveRoma #Juventus #FinoAllaFineForzaJuve #ForzaJuveSempre #fblifestyle - facebook.com facebook